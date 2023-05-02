اعتماد ميثاق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية وانتخاب فريق العمل

وسبق أن تم الطلب من الأندية أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع الأول ترشيح عضو واحد على الأكثر من كل نادٍ لينضم إلى فريق عمل المشروع الذي سيتكون من 11 عضوًا، حيث قامت الأندية بترشيح 13 اسمًا، وقاموا من خلال اجتماع اليوم بانتخاب فريق العمل المكون من 11 عضوًا التالية أسماؤهم: إبراهيم بن محمد اليحيى، عبدالإله بن محمد النجيمي، إبراهيم بن أحمد كنداسة، رشيد بن محمد الرشيد، فالح بن عبدالكريم السمحان، متعب بن عبدالله العبدالهادي، عمرو بن سراج ققيه، غالي بن قنوف الشمري، محمد بن غزالي اليماني، ناصر بن حمد الفهيد، فرحان بن جارالله الشمري.