اعتماد ميثاق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية وانتخاب فريق العمل
أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن ممثلي الأندية أعضاء الجمعية العمومية يعتمدون ميثاق مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية وينتخبون فريق العمل.
وصادق ممثلو الأندية أعضاء الجمعية العمومية على محضر الاجتماع الأول الذي عقد بتاريخ 20 مارس 2023 في مدينة الرياض.
واعتمد ممثلو الأندية أعضاء الجمعية العمومية ميثاق مشروع تاريخ توثيق كرة القدم السعودية، بعد أن تم إرساله إلى الأندية خلال الأيام الماضية.
وانتخب الممثلون فريق عمل المشروع والذي يتكون من 11 عضوًا، والذين تم ترشيحهم من قِبل الأندية الأعضاء.
واستعرض الاجتماع خطة سير أعمال المشروع، حيث تقرر عقد الاجتماع الثالث في أكتوبر المقبل.
وحضر الاجتماع الخبراء الدوليون المرشحون من الـ FIFA وممثل وزارة الرياضة ورابطة الدوري السعودي للمحترفين وهيئة الإذاعة والتلفزيون ودارة الملك عبدالعزيز.
فريق العمل المنتخبون
وسبق أن تم الطلب من الأندية أعضاء الجمعية العمومية في الاجتماع الأول ترشيح عضو واحد على الأكثر من كل نادٍ لينضم إلى فريق عمل المشروع الذي سيتكون من 11 عضوًا، حيث قامت الأندية بترشيح 13 اسمًا، وقاموا من خلال اجتماع اليوم بانتخاب فريق العمل المكون من 11 عضوًا التالية أسماؤهم: إبراهيم بن محمد اليحيى، عبدالإله بن محمد النجيمي، إبراهيم بن أحمد كنداسة، رشيد بن محمد الرشيد، فالح بن عبدالكريم السمحان، متعب بن عبدالله العبدالهادي، عمرو بن سراج ققيه، غالي بن قنوف الشمري، محمد بن غزالي اليماني، ناصر بن حمد الفهيد، فرحان بن جارالله الشمري.