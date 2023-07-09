في معسكر النمسا.. الشباب يتعادل أمام "يابلونك التشيكي"

خرج فريق الشباب الأول لكرة القدم، اليوم الأحد، بالتعادل الإيجابي «1-1» أمام فريق يابلونك التشيكي، في أولى تجاربه في المعسكر الخارجي الجاري في النمسا، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.