الأولمبية والبارالمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل

وقع الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، ونائب وزير العدل الدكتور نجم الزيد؛ مذكرة تعاون بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية ومركز المصالحة ممثلاً عن وزارة العدل، اليوم الأحد، على هامش فعاليات المؤتمر العدلي الدولي في الرياض.