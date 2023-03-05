الأولمبية والبارالمبية السعودية توقع مذكرة تفاهم مع وزارة العدل

وقع الرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز باعشن، ونائب وزير العدل الدكتور نجم الزيد؛ مذكرة تعاون بين اللجنة الأولمبية والبارالمبية ومركز المصالحة ممثلاً عن وزارة العدل، اليوم الأحد، على هامش فعاليات المؤتمر العدلي الدولي في الرياض.
وتهدف الاتفاقية، إلى تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأطراف، وخلق بيئة رياضية استثمارية تعزز من تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتسريع عملية إنهاء النزاعات وفق الأنظمة الإلكترونية والمنصات التي يعتمدها المركز، وخلق وسائل بديلة لتسوية النزاعات عبر مصلحين مؤهلين ومتخصصين، وإتمام الصلح عبر إجراءات مؤتمتة بالكامل لحل يرتضيه أطراف النزاع.
ويأتي توقيع هذه الاتفاقية، في إطار تفعيل مبادرة تفعيل منظومة المصالحة إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030.