"مورينو": نحن جاهزون لحسم لقاء الغد

شدد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب مورينو أن لقاء الغد أمام تشرين السوري في إياب مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مهم جداً بالنسبة لهم، خصوصاً بعد تعادل الفريق في المباراة الماضية، مؤكداً جاهزية اللاعبين لتحقيق الانتصار والصعود إلى المرحلة المقبلة في البطولة، مبيناً أنه عمل على تجهيز اللاعبين من خلال عدة تدريبات فنية وتكتيكية، مشيراً إلى أن المباراة ستكون مصيرية أمام فريق قوي قدم أداءً جيداً في المباراة الماضية.
من جهته بيّن اللاعب نادر الشراري أن هذه البطولة غالية لأنها تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز- حفظه الله-، مؤكداً حرصهم على الفوز فيها والتأهل، مبيناً أنهم جاهزون لخوض المباراة وتحقيق الفوز، مشيداً بالجماهير الشبابية التي ظلت تساندهم في جميع المباريات، وأنهم قادرون على إسعادهم غداً.