"مورينو": نحن جاهزون لحسم لقاء الغد

شدد المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الشباب مورينو أن لقاء الغد أمام تشرين السوري في إياب مباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية مهم جداً بالنسبة لهم، خصوصاً بعد تعادل الفريق في المباراة الماضية، مؤكداً جاهزية اللاعبين لتحقيق الانتصار والصعود إلى المرحلة المقبلة في البطولة، مبيناً أنه عمل على تجهيز اللاعبين من خلال عدة تدريبات فنية وتكتيكية، مشيراً إلى أن المباراة ستكون مصيرية أمام فريق قوي قدم أداءً جيداً في المباراة الماضية.