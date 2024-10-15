الاتحاد السعودي يقيم برنامجًا اجتماعيًا تحت عنوان "كرة القدم للجميع"

أقامت المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم برنامجًا اجتماعيًا تحت عنوان "كرة القدم للجميع" مع عددٍ من أطفال ذوي الظروف الخاصة، وشهد البرنامج مشاركة الأطفال مواهبهم الكروية في مركز التدريب الإقليمي بجدة، حيث أظهر الأطفال تفاعلًا كبيرًا مع البرنامج الذي يأتي ضمن جهود المسؤولية الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في كرة القدم.