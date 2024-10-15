الاتحاد السعودي يقيم برنامجًا اجتماعيًا تحت عنوان "كرة القدم للجميع"

أقامت المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم برنامجًا اجتماعيًا تحت عنوان "كرة القدم للجميع" مع عددٍ من أطفال ذوي الظروف الخاصة، وشهد البرنامج مشاركة الأطفال مواهبهم الكروية في مركز التدريب الإقليمي بجدة، حيث أظهر الأطفال تفاعلًا كبيرًا مع البرنامج الذي يأتي ضمن جهود المسؤولية الاجتماعية لتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في كرة القدم.
من جانبه، وجه عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية نزيه النصر الشكر لمركز التدريب الإقليمي بجدة على التعاون المثمر من أجل إنجاح برنامج "كرة القدم للجميع".
يُذكر أن البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج الاجتماعية التي تقيمها المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي لكرة القدم على هامش مباراتي المنتخب الوطني أمام اليابان والبحرين في جدة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.