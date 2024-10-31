دوري روشن: برباعية.. الأخدود يمزق شباك العروبة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود الفوز على شقيقه العروبة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز في نجران.