رياضة
دوري روشن: برباعية.. الأخدود يمزق شباك العروبة
حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود الفوز على شقيقه العروبة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز في نجران.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات الجولة التاسعة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز الأخدود بأربعة أهداف دون مقابل.
أهداف المباراة سجلها إبراهيم كوني في الدقيقة 45+5 قبل أن يضيف باسوغوغ الهدف الثاني في الدقيقة 64 ثم يكمل سعيد الربيعي الثلاثية لفريقه في الدقيقة 81 قبل أن يختتم كريستيان باسوغوغ بالهدف الرابع في الدقيقة 83.
بتلك النتيجة يرفع الأخدود رصيده من النقاط عند النقطة رقم 8 في حين توقف رصيد العروبة عند النقطة رقم 10.