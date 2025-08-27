عند الرابعة مساءً.. الأخضر تحت 19 يفتتح كأس الخليج بمواجهة اليمن

اختتم المنتخب السعودي تحت 19 عامًا لكرة القدم، اليوم (الأربعاء)، تدريباته في مدينة أبها استعدادًا لانطلاق منافسات بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا، المقررة خلال الفترة من 28 أغسطس حتى 10 سبتمبر المقبل.
وأجرى "الأخضر" حصته التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، تحت إشراف المدير الفني الإسباني سيرجيو بيرناس وجهازه الفني المساعد، حيث ركزت الحصة على الجوانب الفنية والتكتيكية.
وضمّت قائمة المنتخب المشاركة في البطولة كلاً من: فيصل الشمري، فهد الحربي، عبدالله المحيسن، أمجد حراج، عبدالرحمن سفياني، حسين جداوي، عواجي علواني، عبدالرحمن هزازي، محمد الصرنوخ، ياسر الظفيري، الياس شيخ، محمد فلاتة، طلال حارثي، أحمد بن حميد، عمار الأحمدي، محمد القحطاني، نواف الدوسري، عبدالرزاق عواجي، سالم الظفيري، صهيب الهوساوي، وليد المشدق، فارس بن سالم، وعبدالعزيز الشمري.
ويستهل الأخضر مشواره بمواجهة منتخب اليمن، غدًا (الخميس) عند الساعة الرابعة مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن الجولة الأولى، على أن يلاقي الكويت في الجولة الثانية يوم الأحد المقبل، ويختتم مبارياته في دور المجموعات أمام قطر يوم الأربعاء 3 سبتمبر.