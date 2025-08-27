عند الرابعة مساءً.. الأخضر تحت 19 يفتتح كأس الخليج بمواجهة اليمن

وضمّت قائمة المنتخب المشاركة في البطولة كلاً من: فيصل الشمري، فهد الحربي، عبدالله المحيسن، أمجد حراج، عبدالرحمن سفياني، حسين جداوي، عواجي علواني، عبدالرحمن هزازي، محمد الصرنوخ، ياسر الظفيري، الياس شيخ، محمد فلاتة، طلال حارثي، أحمد بن حميد، عمار الأحمدي، محمد القحطاني، نواف الدوسري، عبدالرزاق عواجي، سالم الظفيري، صهيب الهوساوي، وليد المشدق، فارس بن سالم، وعبدالعزيز الشمري.