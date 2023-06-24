نادي الأخدود يحصل على شهادة الكفاءة المالية

وجاء في الشهادة أن لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة تشهد بأن نادي الأخدود استوفى التزاماته المالية والتعاقدية، حسب النطاق المحدد من قِبل اللجنة حتى تاريخ 31 مارس 2023، وفقًا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية.