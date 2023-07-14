الأهلي يدرس التعاقد مع نجم برشلونة

كشف الصحفي "بن جاكوبس" عن اهتمام النادي الأهلي باللاعب البرازيلي رافينيا دياز، نجم برشلونة الإسباني؛ لضمه بالميركاتو الصيفي الحالي.
وصرح الصحفي عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، بأن الأهلي يدرس بجدية التعاقد مع رافينيا، بالموسم المقبل، ولكن اللاعب البرازيلي يرغب فى البقاء واللعب مع برشلونة.
وذكرت عدة تقارير صحفية أن رافينيا رفض أيضًا العودة واللعب بالدوري الإنجليزي، بعد رغبة نيوكاسل في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.
وكانت صحيفة "سبورت" الإسبانية، ذكرت أن برشلونة تلقّى أول عرض جاد من أحد الأندية السعودية "لم يتم الكشف عن اسمه"، للظفر بخدمات رافينيا خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.
وكان رافينيا البالغ من العمر 26 عامًا، قد انضمّ إلى برشلونة الصيف الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2021.