كيف استطاع "تركي آل الشيخ" كسب قلوب عشاق ألميريا داخل الملعب وخارجه؟

يقول توني براون لـ"بي بي سي سبورت"، وهو إنجليزي حامل لتذاكر ألميريا الموسمية من خمس سنوات: "لقد وصل وقدَّم العديد من الوعود حول نيته أن يأخذ ألميريا إلى الليغا، ثم إلى الكرة الأوروبية. وهذا ما جعل الناس يلاحظون". ودعم كلماته هذه بالأفعال؛ إذ استثمر المالك الجديد بكثافة في مجموعة غير مسبوقة من التعاقدات باهظة الثمن، من ضمنهم لاعب إنجلترا الدولي الشاب أرفين أبياه بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني من نادي نوتينغهام فوريست، ولاعب شاب غير معروف، هو المهاجم الأوريغوياني داروين نونيز. كما قوبلت التعاقدات بتحسينات في البنية التحتية للنادي.