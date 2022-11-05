كيف استطاع "تركي آل الشيخ" كسب قلوب عشاق ألميريا داخل الملعب وخارجه؟

استحوذت قصة العلاقة التي جمعت تركي آل الشيخ بنادي ألميريا الإسباني على اهتمام واسع من الإعلام العالمي؛ فالنادي الأندلسي الذي استحوذ عليه آل الشيخ في عام 2019 كان بعيدًا عن دائرة الضوء سنوات عديدة، ولكنه عاد لدوري الأضواء (الليغا) في هذا الموسم بعد غياب استمر 7 أعوام، ويحتل اليوم المرتبة الخامسة عشرة في سُلَّم الترتيب، وسط تصاعد في أداء الفريق من جولة لأخرى رغم هزيمته الأخيرة من برشلونة متصدر الترتيب.
فكيف استطاع تركي آل الشيخ -رغم مسؤولياته الكثيرة بوصفه مسؤولاً حكوميًّا ورئيسًا للهيئة العامة للترفيه، إضافة إلى كونه شاعرًا ومنتجًا- أن ينقل النادي الأندلسي لدوري الكبار؟
أورد تقرير لشبكة BBCالعديد من الشهادات التي تحدثت عن تفاصيل الاهتمام الذي أولاه تركي آل الشيخ لنادي ألميريا بداية من الاستحواذ عليه، مرورًا بتدعيم الفريق بالعديد من المحترفين، واهتمامه بملعب النادي، وليس انتهاء بالمساعدات التي قدمها للمدينة الإسبانية خلال جائحة كوفيد 19.
لقد قبع نادي ألميريا في أكبر فترة من تاريخه في الدرجات الدنيا، باستثناء فترة نادرة لأربع سنوات في دوري الدرجة الأولى الليغا بين 2007م و2011م، وخلالها كان تحقيق المركز الثامن أفضل إنجاز للفريق تحت قيادة المدرب أوناي إمري).
بيد أن هذا كله تغير في صيف عام 2019م عندما اشترى تركي آل الشيخ ألميريا القابع في منتصف الدرجة الثانية بمبلغ 20 مليون يورو (17 مليون جنيه إسترليني)، وأعلن فورًا طموحات عالية.
يقول توني براون لـ"بي بي سي سبورت"، وهو إنجليزي حامل لتذاكر ألميريا الموسمية من خمس سنوات: "لقد وصل وقدَّم العديد من الوعود حول نيته أن يأخذ ألميريا إلى الليغا، ثم إلى الكرة الأوروبية. وهذا ما جعل الناس يلاحظون". ودعم كلماته هذه بالأفعال؛ إذ استثمر المالك الجديد بكثافة في مجموعة غير مسبوقة من التعاقدات باهظة الثمن، من ضمنهم لاعب إنجلترا الدولي الشاب أرفين أبياه بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني من نادي نوتينغهام فوريست، ولاعب شاب غير معروف، هو المهاجم الأوريغوياني داروين نونيز. كما قوبلت التعاقدات بتحسينات في البنية التحتية للنادي.
ويواصل براون حديثه بالقول: "لقد جلب فريق إدارة كاملاً لإدارة الفريق، وبذل الكثير من الجهد لتطوير الاستاد. ولقد تم إغلاق الأطراف المفتوحة؛ لكي يبدو الاستاد بصورة مناسبة، وبات أكثر راحة الآن".
وعيَّن تركي آل الشيخ محمد العاصي، الذي عمل سابقًا تحت إدارته خلال تملُّكه نادي بيراميدز المصري؛ لقيادة الأعمال اليومية لنادي ألميريا.
يقول العاصي إن اهتمام تركي آل الشيخ بألميريا ليس له علاقة بسياسات القوة العالمية، وقال لصحيفة إل باييس الإسبانية: "إذا أرادت السعودية أن تشري ناديًا لتستعرض صورتها فإنها ستشتري فالنسيا وليس ألميريا. هذا مشروع فردي".
وأضاف: "إذا كنت تتخيل أن هذا المشروع مثل مانشستر سيتي أو باريس سان جيرمان فتلك هي دعابة السنة. في حال اعتمدت الحكومة السعودية عليّ فسوف أشتري مانشستر يونايتد، ولن أضيع وقتي في الدرجة الثانية الإسبانية على أمل الصعود. سأشتري ناديًا مقابل مليار وليس 21 مليونًا!".
تعطَّل موسم تركي آل الشيخ الأول بفعل جائحة كوفيد – 19؛ ما مثَّل تحديًا أمام إرادة المالك الجديد أن يجعل من النادي "العنصر المركزي للمدينة بأكملها، وكل شيء يتمحور حول النادي".
وقال براون: "خلال الجائحة قدَّم تركي آل الشيخ تبرعات كبيرة من المعدات الطبية للمستشفى المحلي الرئيسي. ومن خلال النادي قدَّم مساهمات لبنوك الطعام؛ لذا فقد كسب القلوب، واستحوذ على عقول المشجعين داخل الملعب وخارجه".
ومع ذلك، كان تعيين روبي، مدرب إسبانيول وريال بيتيس سابقًا، قد دفع لاتخاذ نهج يتسم بالصبر بصورة أكبر. فعلى الرغم من بعض التقلبات طيلة المسيرة أنهى ألميريا موسمه بطلاً للدوري الإسباني للدرجة الثانية؛ ليتم بذلك الوفاء بالجزء الأول من تعهُّد تركي آل الشيخ.
بدأ نادي ألميريا موسمه في الدوري الإسباني بشكل بطيء، بما في ذلك سلسلة من 4 مباريات دون إحراز أي هدف بعد بيع نجم الهجوم عمر صديق إلى ريال سوسيداد. ولكن تركي أبقى على ثقته بروبي وكوفئ بالمقابل بثلاثة انتصارات متتالية على أرضه.
وبالنظر إلى كل ما فعله للنادي داخل المعلب وخارجه فليس من المفاجئ أن يحظى تركي بشعبية كبيرة بين جماهير ألميريا. وقال براون: "يرى الناس رجلاً يفي بوعوده، ويبذل كل ما في وسعه لتحقيق ما قال إنه سيفعل". وأضاف: "يحضر الكثير من المباريات وهو يرتدي قميص ألميريا، وكلما خرج إلى المدرج يتلقى الهتافات، ويتم ترديد اسمه".
وفي الأسابيع الأخيرة كرس تركي وقتًا أقل لألميريا بسبب دوره رئيسًا للهيئة العامة للترفيه في السعودية، وذلك ينطوي حاليًا على إدارة "موسم الرياض 2022" بفاعلية، وهو عبارة عن برنامج من الفعاليات الثقافية النابضة بالحياة في العاصمة السعودية، بما في ذلك الحفلات الموسيقية للمغنية البريطانية آن ماري ونجوم الكيبوب بلاك بينك.
ويُعد تركي آل الشيخ أكثر من مجرد شخصية بارزة في هذا الدور؛ فهو كاتب أغانٍ نشط، وشاعر؛ إذ يجذب أكثر من 6 ملايين متابع في تويتر بمقاطع فيديو، تتضمن موسيقى وشعرًا. ومن خلال دفع نادي ألميريا لكرة القدم، والمشهد الثقافي السعودي بقوة إلى القرن الحادي والعشرين، من الواضح أن تركي يتمتع بشخصية حيوية، لا يخشى تحدي الأفكار المكونة سلفًا.
ويبدو النادي على المدى القصير واعدًا؛ إذ يقود المدرب الموهوب روبي فريقًا شابًّا وجائعًا – يتمحور هذا الموسم حول البقاء والتماسك – ولكن خلاف ذلك يستحق هذا النادي سريع الصعود أن نُبقي أعيننا عليه.