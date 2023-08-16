الهلال يقترب من ضم الفرنسي لوكاس دينييه لاعب أستون فيلا الإنجليزي

كشفت تقارير صحفية، عن دخول نادي الهلال في مفاوضات، مع نادي أستون فيلا الإنجليزي، للتعاقد مع لوكاس دينييه، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقًا لما نشره الصحفي الإيطالي "رودي غاليتي"؛ فإن مسؤولي الهلال يبحثون عن لاعب جديد بعد تعثر المفاوضات مع فلامنغو لضم البرازيلي أيرتون لوكاس؛ لذا يرغبون في ضم دينييه.
كما أشار الصحفي "نيكولا شيرا" بالأمس على حسابه الشخصي عبر موقع "إكس" إلى أن لوكاس دينييه على بُعد خطوة واحدة من الهلال قادمًا من أستون فيلا؛ إذ يستعد للانتقال للنادي السعودي بعقد حتى عام 2026.
ويلعب لوكاس دينييه البالغ من العمر 30 عامًا، لنادي أستون فيلا الإنجليزي منذ يناير 2022، قادمًا من إيفرتون، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2014، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 15 مليون يورو.
ونجحت إدارة الهلال بالأمس، في إتمام صفقة البرازيلي نيمار رسميًّا لينضم إلى نجوم الفريق البرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون، والسنغالي خاليدو كوليبالي من تشلسي، والصربي سيرغي ملينكوفيتش سافيتش من لاتسيو الإيطالي، ومالكوم من زينيت سان بطرسبورغ الروسي، والبرازيلي نيمار دا سيلفا بالموسم الجديد.