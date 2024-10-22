الآسيوي: "لابورت" رجل مباراة النصر والاستقلال الإيراني

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم الإسباني"لابورت" أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاستقلال الإيراني ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.
وكان النصر قد تغلب على الاستقلال الإيراني بهدف دون رد ، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب راشد في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.
وسجل "لابورت " هدف الانتصار الثمين للنصر في مرمى الاستقلال في الدقيقة (81).
ويعد هذا الفوز الثاني للنصر في المسابقة القارية بعد أن تغلب في الجولة الماضية على الريان القطري بهدفين مقابل هدف في حين كان قد تعادل مع الشرطة العراقي في بغداد بهدف لهدف في الجولة الأولى.