الآسيوي: "لابورت" رجل مباراة النصر والاستقلال الإيراني

وكان النصر قد تغلب على الاستقلال الإيراني بهدف دون رد ، مساء اليوم الثلاثاء، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب راشد في دبي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة الدوري (منطقة الغرب) في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.