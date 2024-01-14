بطولة آسيا قطر 2023: 3 مواجهات منتظرة.. تعرف عليها

يواجه المنتخب البحريني نظيره الكوري الجنوبي غدًا على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية الدوحة، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من كأس آسيا لكرة القدم 2023.
ويلتقي في المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها، منتخبا ماليزيا والأردن على ملعب الجنوب بالوكرة.
وتصب الترشيحات لصالح المنتخب الكوري، ليكون أحد أبرز المرشحين لنيل لقب البطولة القارية في نسختها الثامنة عشرة إلى جانب المنتخب الياباني.
وفي المواجهة الثالثة وضمن منافسات المجموعة الرابعة، يدخل المنتخب العراقي مباراته ضد إندونيسيا مرشحًا لحصد النقاط الثلاث.