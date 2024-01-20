الليلة في المنعطف الأهم ببطولة آسيا 2023.. بطاقة تأهُّل الأخضر السعودي في قبضة قيرغيزستان

وسط آمال وطموحات بلوغ الدور التالي (دور الـ16) من بطولة كأس آسيا 2023، التي تحتضنها قطر، يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى خطف بطاقة التأهل، حين يواجه نظيره قيرغيزستان في تمام الساعة الـ8:30 من مساء اليوم الأحد على أرض ملعب أحمد بن علي - الريان في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية لصالح المجموعة السادسة.