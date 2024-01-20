الليلة في المنعطف الأهم ببطولة آسيا 2023.. بطاقة تأهُّل الأخضر السعودي في قبضة قيرغيزستان

وسط آمال وطموحات بلوغ الدور التالي (دور الـ16) من بطولة كأس آسيا 2023، التي تحتضنها قطر، يسعى المنتخب السعودي الأول لكرة القدم إلى خطف بطاقة التأهل، حين يواجه نظيره قيرغيزستان في تمام الساعة الـ8:30 من مساء اليوم الأحد على أرض ملعب أحمد بن علي - الريان في الدوحة، ضمن منافسات الجولة الثانية لصالح المجموعة السادسة.
يدخل الأخضر السعودي اللقاء ولديه 3 نقاط، حققها من أمام عُمان في الجولة الأولى، ويحل في المركز الثاني بعد تايلاند المتصدر بفارق الأهداف؛ لذا فإن تحقيق الأخضر نقاط الليلة يعلن تأهله رسميًّا للدور التالي؛ إذ يتأهل له بطل ووصيف كل مجموعة مع أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث.
وفي الجانب الآخر، يأمل منتخب قيرغيزستان (بدون نقاط) عدم توديع البطولة؛ إذ إن الخسارة تعلن وداعه رسميًّا، فيما تتجدد حظوظ البقاء في حال خروجه من المواجهة ولو بنقطة التعادل.