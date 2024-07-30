في كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. 3 بطولات مرتقبة تتصدر منافسات الأسبوع الخامس

بعد نهاية أسبوع قوية شهدت تتويج المزيد من الفرق في ثلاث بطولات، يعود كأس العالم للرياضات الإلكترونية إلى دائرة الضوء يوم الأربعاء مع ثلاث بطولات مرتقبة تتصدر منافسات الأسبوع الخامس.
وشهد كأس العالم للرياضات الإلكترونية، منذ انطلاقه في الثالث من يوليو، سلسلة من المواجهات الحماسية والمنافسات الشديدة التي أقيمت مباشرة من قلب بوليفارد رياض سيتي. واستحوذت هذه البطولات على اهتمام عشاق الرياضات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم، حيث قدمت لهم تجربة لا تُنسى مليئة بالإثارة والتشويق على مدار الأسابيع الأربعة الماضية.
وتبدأ منافسات الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية ببطولة Rainbow Six Siege المثيرة، والتي ستقام في SEF أرينا على مسرح صالة Qiddiya أرينا الساعة 2 ظهراً يوم الأربعاء. وستشهد البطولة مشاركة 16 نادياً يتنافسون في مجموعتين من ثمانية فرق لحصد لقب البطولة، مع مجموع جوائز يبلغ 2 مليون دولار أمريكي. وتختتم مرحلة المجموعات لبطولةRainbow Six Siege يوم الخميس 1 أغسطس تليها مرحلتي التصفيات والنهائيات من تاريخ 4-2 أغسطس، حيث يحصل الفريق الفائز على 750,000 دولار أمريكي و1,000 نقطة في تصنيف بطولة الأندية لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.
كما تتصدر لعبة Apex Legends لأول مرة عناوين الأسبوع الخامس، بمشاركة 40 نادياً عالمياً مقسمين إلى مجموعتين من 20 فريقاً. ويتنافس اللاعبون في سلسلة من 10 مباريات للوصول إلى النهائيات، ما يعد بمواجهات مثيرة طوال فترة البطولة. وتتضمن قائمة الفرق فريق Team Falcons السعودي، وفريقNatus Vincere (NAVI) الأوكراني، وفريق Gaimin Gladiators الكندي، وفريق Crazy Raccoon الياباني. الجدير بالذكر أن جميع هذه الفرق قد حققت انتصارات في بطولات سابقة ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية هذا الصيف، ما يرفع مستوى التحدي والحماس إلى حدودها القصوى خلال أيام البطولة الأربعة.
وتكتمل إثارة الأسبوع الخامس مع بطولةHonor of Kings Mid-Season Invitational 2024، بمشاركة 12 نادياً يتنافسون فيما بينهم لحصد اللقب وكتابة أسمائهم ضمن قائمة الأبطال. وتنطلق البطولة بدور المجموعات يوم الخميس، تليها مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي الكبير خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع مجموع جوائز ضخم يبلغ 3 ملايين دولار أمريكي.