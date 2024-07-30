في كأس العالم للرياضات الإلكترونية.. 3 بطولات مرتقبة تتصدر منافسات الأسبوع الخامس

كما تتصدر لعبة Apex Legends لأول مرة عناوين الأسبوع الخامس، بمشاركة 40 نادياً عالمياً مقسمين إلى مجموعتين من 20 فريقاً. ويتنافس اللاعبون في سلسلة من 10 مباريات للوصول إلى النهائيات، ما يعد بمواجهات مثيرة طوال فترة البطولة. وتتضمن قائمة الفرق فريق Team Falcons السعودي، وفريقNatus Vincere (NAVI) الأوكراني، وفريق Gaimin Gladiators الكندي، وفريق Crazy Raccoon الياباني. الجدير بالذكر أن جميع هذه الفرق قد حققت انتصارات في بطولات سابقة ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية هذا الصيف، ما يرفع مستوى التحدي والحماس إلى حدودها القصوى خلال أيام البطولة الأربعة.