"النصر" يسيطر على التشكيلة المثالية مع ختام الجولة الثامنة من دوري روشن

كشف موقع "سوفا سكور" المتخصص في الأرقام والإحصائيات الرياضية، عن التشكيلة المثالية للجولة الثامنة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وتواجد 3 من لاعبي النصر في التشكيلة الأفضل، بينما تواجد لاعبان من أبها في القائمة، في حين تمثل حضور أندية الهلال، الاتحاد، والشباب والوحدة، والتعاون والفتح بلاعب واحد.
وحصل البرازيلي لويس غوستافو لاعب النصر، على الأعلى تقييماً في الجولة الثامنة بتقييم بلغ (9.5/10) بعدما سجل هدفين من أصل 4 أهداف في مباراة فريقه أمام الفيحاء.
وجاءت التشكيلة المثالية على النحو التالي:
حراسة المرمى: مصطفى زغبة (الوحدة) "7.8".
خط الدفاع: سعد بالعبيد (التعاون) "7.9"، أحمد حجازي (الاتحاد) "8.0"، سعيد الربيعي (الشباب) "7.8"، عبدالإله العمري (النصر) "7.8".
خط الوسط: صالح العمري (أبها) "8.3"، لويس غوستافو (النصر) "9.5"، أندريه كاريليو (الهلال) "8.1"، سعد بقير (أبها) "8.2"
خط الهجوم: أندرسون تاليسكا (النصر) "8.2"، فراس البريكان (الفتح) "7.4".