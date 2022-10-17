"النصر" يسيطر على التشكيلة المثالية مع ختام الجولة الثامنة من دوري روشن

وتواجد 3 من لاعبي النصر في التشكيلة الأفضل، بينما تواجد لاعبان من أبها في القائمة، في حين تمثل حضور أندية الهلال، الاتحاد، والشباب والوحدة، والتعاون والفتح بلاعب واحد.