30 هدفًا في الجولة الافتتاحية لدوري يلو.. العُلا يتصدر بخماسية تاريخية

اختتمت منافسات الجولة الأولى من الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى للمحترفين، التي شهدت مواجهات قوية ومثيرة انعكست على نتائجها، لتشعل أجواء البطولة مبكرًا.
أقيمت منافسات الجولة الأولى على مدى (3) أيام، وشهدت تسجيل (30) هدفًا، بواقع (5) انتصارات و(4) تعادلات.
واعتلى فريق العُلا صدارة الترتيب بعد فوزه الكبير على مضيفه الوحدة بخماسية نظيفة، في أكبر نتائج الجولة الافتتاحية.
الخميس: فاز الجبلين على الباطن (2 – 1)، وتعادل أبها مع الفيصلي (2 – 2)، فيما خرج الأنوار بنقطة من مضيفه العربي (1 – 1).
الجمعة: فاز جدة خارج ملعبه على الجبيل (3 – 1)، وتغلب البكيرية على العروبة (1 – 0)، فيما انتهت مواجهة مثيرة بين العدالة والرائد بالتعادل (4 – 4).
السبت: تعادل الدرعية مع الطائي (0 – 0)، وفاز الجندل على الزلفي (2 – 1)، قبل أن يختتم العُلا الجولة بفوز عريض على الوحدة (5 – 0).
وبنهاية الجولة الأولى، تصدر العُلا الترتيب برصيد (3) نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على كل من: جدة، الجبلين، الجندل، والبكيرية.
تصدر لاعب الرائد زينهو جانو قائمة الهدافين بعدما سجل أول "هاتريك" هذا الموسم، فيما حل بعده كل من: نواف بوعمار (العدالة)، جواد أمين (جدة)، ولوفانو هينريكي (الفيصلي)، برصيد هدفين لكل منهم.
تنطلق الجولة الثانية يوم الثلاثاء المقبل، حيث يلتقي الرائد مع الباطن، والجبلين مع أبها، والفيصلي مع العربي.
وتستكمل الأربعاء بثلاث مواجهات تجمع: العروبة مع الطائي، والعُلا مع البكيرية، والدرعية مع العدالة.
وتُختتم الخميس بثلاث مباريات بين: الأنوار والجندل، الزلفي والجبيل، وجدة والوحدة.