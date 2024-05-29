قائد النصر "كريستيانو رونالدو" يتوج بجائزة أفضل هداف في 2023-2024

وقدّم رونالدو، الذي انضم إلى دوري روشن السعودي، مطلع يناير 2023، أداءً استثنائياً في الموسم 2023-2024، مُحطماً الأرقام القياسية، مع تسجيله 35 هدفاً، وذلك الرقم الأعلى من الأهداف في تاريخ الدوري لموسم واحد. كما أضاف 11 تمريرة حاسمة ليصل بإجمالي مساهماته إلى 46 مساهمة تهديفية (الأعلى أيضاً في تاريخ المسابقة).