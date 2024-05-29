قائد النصر "كريستيانو رونالدو" يتوج بجائزة أفضل هداف في 2023-2024

حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو جائزة أفضل هدّاف في دوري روشن السعودي لموسم 2023-2024، في تتويج جديد لمسيرته الكروية المبهرة، مؤكداً مكانته بأنه واحد من أبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم، بعدما فعلها مراراً وتكراراً في مسابقات مختلفة، حتى أضحى اللاعب الأوحد الذي توّج بالحذاء الذهبي في 4 دوريات مختلفة.
وقدّم رونالدو، الذي انضم إلى دوري روشن السعودي، مطلع يناير 2023، أداءً استثنائياً في الموسم 2023-2024، مُحطماً الأرقام القياسية، مع تسجيله 35 هدفاً، وذلك الرقم الأعلى من الأهداف في تاريخ الدوري لموسم واحد. كما أضاف 11 تمريرة حاسمة ليصل بإجمالي مساهماته إلى 46 مساهمة تهديفية (الأعلى أيضاً في تاريخ المسابقة).
وسجل رونالدو أفضل معدل تسجيل، في الموسم، بين جميع اللاعبين الذين سجلوا أكثر من هدف (141 لاعباً)، بمعدل بلغ هدفاً كل نحو 75 دقيقة. وحقق رونالدو أسرع وصول للهدف الـ 20، معادلاً رقم عبد الرزاق حمد الله بتسجيل 20 هدفاً في أقل عدد من المباريات (20 مباراة)، وذلك رقم يأتي بعد الرقم القياسي لعمر السومة الذي سجلها في 18 مباراة.
وجاءت إحدى أبرز اللحظات لرونالدو في الموسم، حين تسجيله لثلاثية "هاتريك" من خارج منطقة الجزاء، ليصبح ثاني لاعب يحقق هذا الإنجاز في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين بعد ياسر القحطاني. وفي المجمل، سجل رونالدو الهاتريك في 4 مباريات خلال الموسم، معادلاً بذلك الرقم التاريخي في "الثلاثيات التهديفية" المسجل باسم المغربي عبد الرزاق حمد الله مع فريقه السابق النصر في موسم 2018-2019.