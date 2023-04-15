مانشستر سيتي يواصل الضغط على المتصدّر.. وهالاند يعادل رقم صلاح

حقّق مانشستر سيتي فوزًا مستحقًّا على ضيفه ليستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف، اليوم السبت، على ملعب "الاتحاد" بمدينة مانشستر، في إطار الجولة 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
بادر أصحاب الضيافة إلى تسجيل ثلاثة أهداف متتالية عبر كلٍّ من: جون ستونز "5"، والنرويجي إيرلنغ هالاند "13 من ركلة جزاء، و25" الذي نجح في معادلة رقم النجم المصري محمد صلاح التاريخي كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف في موسم واحد بحقبة الدوري الإنجليزي الممتاز، بـ32 هدفًا، فيما سجّل النيجيري كيليتشي إيهياناتشو "75" هدف الضيوف الوحيد.
بهذه النتيجة عزّز مانشستر سيتي مركزه في الوصافة بـ70 نقطة، فيما تجمّد رصيد ليستر سيتي عند 25 نقطة وضعته في المركز التاسع عشر قبل الأخير.
وخسر تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه برايتون 1 -2، يوم السبت، ضمن منافسات ذات الجولة 31، التي شهدت أيضًا فوز فولهام على إيفرتون 3- 1، وولفرهامبتون على برينتفورد 2 - صفر، وكريستال بالاس على ساوثهامبتون 2 - صفر، وبورنموث على توتنهام 3-2.