مانشستر سيتي يواصل الضغط على المتصدّر.. وهالاند يعادل رقم صلاح

وخسر تشيلسي على ملعبه ووسط جماهيره أمام ضيفه برايتون 1 -2، يوم السبت، ضمن منافسات ذات الجولة 31، التي شهدت أيضًا فوز فولهام على إيفرتون 3- 1، وولفرهامبتون على برينتفورد 2 - صفر، وكريستال بالاس على ساوثهامبتون 2 - صفر، وبورنموث على توتنهام 3-2.