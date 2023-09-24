"يبدو أنني لست برازيلياً".. تعليق ساخر من "تاليسكا" على عدم استدعائه إلى قائمة المنتخب

علّق البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ نجم نادى النصر، بسخرية على استمرار عدم استدعائه للانضمام إلى قائمة منتخب بلاده، للمشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وكان فرناندو دينيز، مدرب منتخب البرازيل، قد أعلن مساء أمس السبت، قائمة اللاعبين المشاركين في الجولتين الثالثة والرابعة المؤهلة للبطولة العالمية، التي شهدت غياب تاليسكا ووجود نيمار نجم الهلال.
وكتب اللاعب البرازيلي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" بطريقة ساخرة: "بدأت أعتقد أنني لست برازيلياً".
وفى السياق نفسه شهدت قائمة منتخب البرازيل وجود لاعب الهلال نيمار دا سيلفا، كما شهدت غياب عديدٍ من اللاعبين بالدوري السعودي أبرزهم إيغور كورنادو، ومالكوم، وأليكس تيليس.
ويستعد منتخب البرازيل لمواجهتين الأولى أمام منتخب فنزويلا في البرازيل، والأخرى أمام أوروغواي خارج ملعبه.