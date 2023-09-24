"يبدو أنني لست برازيلياً".. تعليق ساخر من "تاليسكا" على عدم استدعائه إلى قائمة المنتخب

وكان فرناندو دينيز، مدرب منتخب البرازيل، قد أعلن مساء أمس السبت، قائمة اللاعبين المشاركين في الجولتين الثالثة والرابعة المؤهلة للبطولة العالمية، التي شهدت غياب تاليسكا ووجود نيمار نجم الهلال.