هدف بنزيما ينافس تاليسكا وموسى بارو على الأجمل بالجولة الثانية من دوري روشن

وترشحت 3 أهداف للقب هدف الجولة الثانية من بين 24 هدفًا، سُجلت في الجولة التي شهدت إثارة كبيرة، وتميَّزت بعدد من الأهداف الرائعة، منها هدفان في مباراة واحدة.