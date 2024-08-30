هدف بنزيما ينافس تاليسكا وموسى بارو على الأجمل بالجولة الثانية من دوري روشن

أعلنت رابطة دوري المحترفين اليوم الجمعة قائمة الأهداف الثلاثة المتنافسة على جائزة الأجمل في الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2024/ 2025.
وفي التفاصيل، رشحت اللجنة الفنية في الرابطة أجمل ثلاثة أهداف تم تسجيلها في الجولة الثانية من الموسم الجديد 2023/ 2024 م، وستختار الجماهير الهدف الأجمل من خلال الاستفتاء الذي تم طرحه عبر الحساب الرسمي لدوري روشن السعودي للمحترفين على منصة "إكس".
وترشحت 3 أهداف للقب هدف الجولة الثانية من بين 24 هدفًا، سُجلت في الجولة التي شهدت إثارة كبيرة، وتميَّزت بعدد من الأهداف الرائعة، منها هدفان في مباراة واحدة.
ووقع اختيار الفريق الفني لجوائز دوري روشن للمحترفين، الذي يضم كلاً من: تركي السلطان، سلطان اللحياني، خالد الشنيف، مناف أبوشقير وعبيدالله العيسى، على هدف النجم الفرنسي كريم بنزيما قائد فريق الاتحاد بمرمى التعاون، الذي سجله بطريقة أكثر من رائعة بكعب القدم.
واختارت اللجنة أيضًا هدف الغامبي موسى بارو، لاعب التعاون، في مرمى الاتحاد، الذي سجله من مسافة بعيدة، حينما أطلق قذيفة صاروخية سكنت في سقف مرمى الحارس برايكوفيتش.
ويدخل أيضًا سباق المنافسة على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الثانية هدف البرازيلي أندرسون تاليسكا، لاعب النصر، في مرمى الفيحاء، من تصويبة ثابتة.