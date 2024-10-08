السعودية "أفنان المرغلاني" تفوز بكأس تويوتا "أوتوكروس" 2024 للسيدات

وفي التفاصيل، علَّقت المرغلاني على نتيجتها: "الحمد لله، لقد دخلت في منافسة مع سيارات أقوى من سيارتي، وبالرغم من ذلك -بتوفيق من الله- حققت المركز الثاني في الأوتوكروس بفئة G4، بفارق أجزاء من الثانية؛ ما أهَّلني للمركز الأول للسيدات".