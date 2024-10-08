السعودية "أفنان المرغلاني" تفوز بكأس تويوتا "أوتوكروس" 2024 للسيدات

حققت البطلة السعودية أفنان المرغلاني المركز الأول في كأس السيدات ضمن الجولة الثانية من بطولة السعودية تويوتا 2024 للأوتوكروس، التي يُنظِّمها الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية بمدينة الرياض، وذلك بمشاركة أكثر من 164 متسابقًا على مدار ثلاثة أيام بمضمار ميدان ديراب.
كما حصلت المرغلاني ضمن ترتيب فئتها G4 على المركز الثاني وسط منافسة قوية لفئات أخرى عدة.
وفي التفاصيل، علَّقت المرغلاني على نتيجتها: "الحمد لله، لقد دخلت في منافسة مع سيارات أقوى من سيارتي، وبالرغم من ذلك -بتوفيق من الله- حققت المركز الثاني في الأوتوكروس بفئة G4، بفارق أجزاء من الثانية؛ ما أهَّلني للمركز الأول للسيدات".
كما توجهت المرغلاني بالشكر الجزيل للرعاة الداعمين لها (مرني للنقل، زيوت Liqui Moly وإطارات كونتينتال الألمانية).
وشهدت الجولة الثانية مشاركات واسعة، سواء على مستوى المتسابقين السعوديين أو المتسابقين العرب. واتسمت المنافسات بالندية والإثارة في جميع مراحل الجولة، وأظهر المتسابقون مهارات عالية، أمتعوا بها الحضور والجمهور.