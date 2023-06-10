الخليج يعلن عودة المهاجم عبدالله السالم بعد 6 أعوام

أعلن نادي الخليج، ضم المهاجم عبدالله السالم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد لمدة موسمين ليدافع عن ألوان الخليج حتى 2025.
وغرّد الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر": "رسميًّا نادي الخليج يتعاقد مع المهاجم عبدالله آل سالم لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى 2025".
ورحّب النادي بالمهاجم عبدالله السالم من خلال مقطع فيديو حمل أغنية "راجعين يا هوى راجعين"، وأتبعه بفيديو آخر تَضَمّن مقاطع لأبرز أهداف اللاعب بقميص الخليج خلال مسيرته السابقة مع الفريق، واختتمها بتصريح للاعب قال فيه: "رجعت لبيتي من جديد".
وأصبح "السالم" ثاني لاعب ينضم إلى صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد بندر المطيري الظهير الأيسر الذي تعاقدت معه الإدارة حتى 2025.
وأعرب "آل سالم" في تصريحات للمركز الإعلامي، عن سعادته بالعودة مجددًا لصفوف الدانة، موضحًا أن الخليج يسير في الطريق الصحيح.
وأكد عبدالله آل سالم أن طموحه لا يتغير مهما تَقَدم به العمر، مُظهِرًا رغبته في تقديم مستوى يليق بأبناء سيهات.
كما أشاد عبدالله آل سالم بجماهير الدانة التي كانت سندًا في تحقيق أهداف النادي الموسم الماضي.
وتدرج "آل سالم" في الفئات السنية بالخليج مرورًا بالفريق الأول، قبل أن يغادر أسوار الخليج في 2017 متجهًا للفيحاء ثم النصر، قبل أن يحط الرحال في الاتفاق مطلع عام 2022.