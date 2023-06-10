الخليج يعلن عودة المهاجم عبدالله السالم بعد 6 أعوام

وتدرج "آل سالم" في الفئات السنية بالخليج مرورًا بالفريق الأول، قبل أن يغادر أسوار الخليج في 2017 متجهًا للفيحاء ثم النصر، قبل أن يحط الرحال في الاتفاق مطلع عام 2022.