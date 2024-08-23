القادسية يفتقد خدمات أوباميانغ في مواجهة الفتح بسبب قواعد الدوري الفرنسي

ونشر اللاعب الغابوني عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو خلال أدائه بعض التمارين اللياقية، وعلق عليه: "أصدقائي، لن ألعب اليوم في المواجهة بسب قواعد اللعب الغبية. ولكن على أية حال، العمل يتواصل. تمنياتي لأصدقائي بالتوفيق".