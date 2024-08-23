القادسية يفتقد خدمات أوباميانغ في مواجهة الفتح بسبب قواعد الدوري الفرنسي

أعلن نادي القادسية، الوافد الجديد لدوري المحترفين السعودي، غياب مهاجمه الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ عن المواجهة الافتتاحية في دوري روشن أمام الفتح، المقررة اليوم الجمعة.
وخلت تشكيلة الفريق من اسم المهاجم أوباميانغ.
ولم يذكر النادي أسباب غيابه، فيما كشف اللاعب عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" السبب وراء عدم مشاركته في مباراة الليلة.
وكتب النادي عبر حسابه الرسمي على منصة (إكس): "(أوبا) غايب عن مباراة الفتح.. منتظرين انطلاقتك في الجاي".
ونشر اللاعب الغابوني عبر حسابه على "إنستغرام" مقطع فيديو خلال أدائه بعض التمارين اللياقية، وعلق عليه: "أصدقائي، لن ألعب اليوم في المواجهة بسب قواعد اللعب الغبية. ولكن على أية حال، العمل يتواصل. تمنياتي لأصدقائي بالتوفيق".
ويعود السبب وراء غياب المهاجم الغابوني إلى حصوله على 3 بطاقات صفراء في 10 مباريات خلال مشاركته مع مرسيليا الفرنسي، فريقه السابق، ضمن الدور الثاني من الموسم الماضي.
وبحسب قواعد الدوري الفرنسي، فإن اللاعب يوقف مباراة واحدة إذا نال ثلاث بطاقات صفراء خلال 10 مباريات متتالية، ويُرحِّل الاتحاد الفرنسي هذه العقوبة إلى الموسم التالي عوضًا عن تطبيقها في الجولات الأخيرة.