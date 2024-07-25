رياضة

رمزي ودنيا يرفعان العلم السعودي في افتتاح أولمبياد باريس 2024

رمزي ودنيا يرفعان العلم السعودي في افتتاح أولمبياد باريس 2024

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، اختيار لاعب المنتخب السعودي لقفز الحواجز رمزي الدهامي، ولاعبة المنتخب السعودي للتايكوندو دنيا أبو طالب، لرفع العلم السعودي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين “باريس 2024” الذي ستقام مراسمه غداً الجمعة على ضفاف نهر السين بالعاصمة الفرنسية باريس.

وجاء اختيار الفارس رمزي الدهامي، كونه أكثر لاعب سعودي شارك في الدورات الأولمبية بواقع 6 دورات، فيما كان اختيار دنيا أبو طالب، كونها أول لاعبة سعودية تتواجد في الدورات الأولمبية عن طريق التأهل المباشر.

رمزي الدهامي
دورة الألعاب الأولمبية الصيفية
دنيا أبو طالب
باريس 2024

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