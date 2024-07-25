رمزي ودنيا يرفعان العلم السعودي في افتتاح أولمبياد باريس 2024

وجاء اختيار الفارس رمزي الدهامي، كونه أكثر لاعب سعودي شارك في الدورات الأولمبية بواقع 6 دورات، فيما كان اختيار دنيا أبو طالب، كونها أول لاعبة سعودية تتواجد في الدورات الأولمبية عن طريق التأهل المباشر.