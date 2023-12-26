نجم النصر السعودي "كريستيانو رونالدو" يتصدَّر هدافي العالم 2023

اعتلى قائد فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، النجم البرتغالي " كريستيانو رونالدو"، صدارة ترتيب هدافي العالم 2023؛ وذلك بعد أن سجل ثنائية في مباراة فريقه أمام الاتحاد أمس الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، الذي انتهى لصالح النادي العاصمي بخماسية مقابل هدفين.
ورفع "رونالدو" رصيده من الأهداف خلال عام 2023 إلى 53 هدفًا متفوقًا على "مبابي" مهاجم باريس سان جيرمان وهاري كين مهاجم بايرن ميونخ، ولكل منهما 52 هدفًا، وبفارق 3 أهداف عن "هالاند" لاعب مانشستر سيتي "50 هدفًا".
الجدير بالذكر أن "رونالدو" لا يزال يتربع على قمة ترتيب هدافي الدوري السعودي أيضًا برصيد 19 هدفًا بعد مرور 18 جولة حتى الآن.