نجم النصر السعودي "كريستيانو رونالدو" يتصدَّر هدافي العالم 2023

اعتلى قائد فريق النصر السعودي الأول لكرة القدم، النجم البرتغالي " كريستيانو رونالدو"، صدارة ترتيب هدافي العالم 2023؛ وذلك بعد أن سجل ثنائية في مباراة فريقه أمام الاتحاد أمس الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي، الذي انتهى لصالح النادي العاصمي بخماسية مقابل هدفين.