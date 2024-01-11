"النصر" يفاوض البرتغالي "تياجو بينتو" لتولي منصب المدير الرياضي للفريق

وتولى تياجو بينتو البالغ من العمر 39 عامًا، منصب المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي في يونيو 2021، وسبَق له تولي قيادة بنفيكا البرتغالي في الفترة من يوليو 2017، وحتى ديسمبر 2020.