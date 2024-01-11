"النصر" يفاوض البرتغالي "تياجو بينتو" لتولي منصب المدير الرياضي للفريق

دخلت إدارة نادي النصر في مفاوضات مع البرتغالي تياجو بينتو المدير الرياضي لنادي روما، لتولي ذات المنصب للفريق خلال الموسم الجديد.
وبحسب ما نشره الصحفي "نيكولا شيرا" على حسابه الشخصي عبر منصة "إكس"؛ فإن النصر يفاوض تياجو بينتو لتولي منصب المدير الرياضي؛ مشددًا على أنه تم فتح محادثات لمحاولة إقناع المدير العام لروما -الذي سيغادر النادي الإيطالي في فبراير- بقبول العرض.
وتولى تياجو بينتو البالغ من العمر 39 عامًا، منصب المدير الرياضي لنادي روما الإيطالي في يونيو 2021، وسبَق له تولي قيادة بنفيكا البرتغالي في الفترة من يوليو 2017، وحتى ديسمبر 2020.
ويحتل النصر بقيادة البرتغالي لويس كاسترو وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين برصيد 46 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الهلال المتصدر.