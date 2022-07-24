الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو يلتحق بمعسكر الشباب في إسبانيا

أعلن نادي الشباب التحاق الحارس الدولي الكوري الجنوبي كيم سيونج جيو بمعسكر الفريق في إسبانيا، بعد تعافيه من فيروس كورونا.
وتعاقد الشباب مع حارس المرمى الكوري الجنوبي، كيم سيونغ جيو، مطلع الشهر الجاري، قادماً من كاشيوا ريسول الياباني، بعقد يمتد إلى 3 مواسم.
وخاض الحارس البالغ من العمر 31 عاماً، 64 مباراة دولية مع منتخب بلاده، إذ كان ضمن القائمة التي شاركت في المونديال الأخير، كما كان الحارس الأساسي لمنتخب بلاده في بطولة كأس آسيا الأخيرة التي أقيمت في الإمارات.
ميدانياً، أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب اليوم حصة تدريبية في معسكره الخارجي المقامة بمدينة ماريبا الإسبانية ، استعداداً للموسم الجديد 2022/2023م.
بدأت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، ثم أجرى اللاعبون تمارين مربعات فنية في منتصف الملعب، حيث خصص المدرب المؤقت عبداللطيف الحسيني الحصة التدريبية لرفع مستوى قوة التحمل باستخدام الكرة، من خلال تدريبات مهارية وتكتيكية متنوعة.
وفي نهاية التدريبات منح المدرب اللاعبين استراحة عن التدريبات المسائية، وفترة حرة للتجول في مدينة ماريبا .