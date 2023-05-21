تحضيراً لمواجهة الفتح في الجولة 28 من دوري روشن.. الاتفاق يجري تدريبه الأخير

وعلى صعيد متصل انتظمت القائمة المختارة في المعسكر الذي يقام حتى قبل مواجهة فارس الدهناء مع ضيفه الفتح عند الساعة الـ7 من مساء يوم غدٍ الاثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.