تحضيراً لمواجهة الفتح في الجولة 28 من دوري روشن.. الاتفاق يجري تدريبه الأخير

أجرى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريباته الأخيرة اليوم الأحد في ملعبه الرديف بالنادي، يأتي ذلك استعداد لاستضافة الفتح ، ضمن منافسات الجولة الـ28 لدوري روشن السعودي.
وكان التدريب الذي قاده المدرب الإسباني أنطونيو كازورلا قد اشتمل بعد الإحماء على تمارين لياقية بالكرة، ثم تدريب المربعات عبر 3 مربعات قبل أن يختتم المران بتطبيق اللاعبين عدداً من الجمل التكتيكية.
وعلى صعيد متصل انتظمت القائمة المختارة في المعسكر الذي يقام حتى قبل مواجهة فارس الدهناء مع ضيفه الفتح عند الساعة الـ7 من مساء يوم غدٍ الاثنين على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.