السعودية تستضيف دورة الألعاب العربية 2027

يُشار إلى أن النسخة الـ 15 من دورة الألعاب العربية استضافتها الجزائر أخيرًا، وحققت من خلالها المنتخبات السعودية العديد من الإنجازات، أبرزها حصول منتخب تحت 19 عامًا لكرة القدم على الميدالية الذهبية.