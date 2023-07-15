رياضة

السعودية تستضيف دورة الألعاب العربية 2027

بشعار "أهلاً بالوطن العربي في المملكة"
السعودية تستضيف دورة الألعاب العربية 2027

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبر حسابها الرسمي في «تويتر» اليوم السبت استضافة السعودية دورة الألعاب العربية 2027.

وقالت اللجنة: «رسميًّا.. المملكة العربية السعودية تتسلم عَلَم اتحاد اللجان الوطنية الأولمبية العربية؛ كونها البلد المستضيف للدورة السادسة عشرة 2027.. أهلاً بالوطن العربي في المملكة».

يُشار إلى أن النسخة الـ 15 من دورة الألعاب العربية استضافتها الجزائر أخيرًا، وحققت من خلالها المنتخبات السعودية العديد من الإنجازات، أبرزها حصول منتخب تحت 19 عامًا لكرة القدم على الميدالية الذهبية.

السعودية
دورة الألعاب العربية

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