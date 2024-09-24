كأس خادم الحرمين الشريفين: الشباب يتأهل للدور ثُمن النهائي على حساب الخلود

تأهَّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للدور ثُمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك عقب تغلُّبه على فريق الخلود في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.