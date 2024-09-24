كأس خادم الحرمين الشريفين: الشباب يتأهل للدور ثُمن النهائي على حساب الخلود

تأهَّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب للدور ثُمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ وذلك عقب تغلُّبه على فريق الخلود في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات دور الـ32 من المسابقة بفوز الشباب بنتيجة 3 / 1.
أهداف المباراة سجلها ميزياني ماوليدا للخلود في الدقيقة الـ29 قبل أن يتعادل للشباب لاعبه جاك بونافينتورا في الدقيقة الـ36.
وفي شوط المباراة الثاني نجح محترف الشباب عبدالرزاق حمدالله في تسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتَين الـ65 والـ80.