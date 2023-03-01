نوف المروعي: نسعى إلى دعم ممارسة اليوغا من خلال التوقيع مع كبرى الجامعات بالمملكة

وتطرقت رئيسة لجنة اليوغا إلى رياضة اليوغاسانا وتنظيم أول بطولة بالمملكة، منوهةً في هذا الصدد بدعم وجهود الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لدعم رياضة اليوغا واللجنة والذي تمثل في احتضان جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة للمعسكر التدريبي الأول والبطولة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط لرياضة اليوغاسانا، إضافة إلى جامعة دار الحكمة التي احتضنت دورات تدريب المدربين, إذ قدم كل منهم الرعاية الكاملة, كما وفرت اللجنة السعودية لليوغا منحًا رياضية لكل من جامعة الأعمال والتكنولوجيا وجامعة دار الحكمة.