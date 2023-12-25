تقارير صحفية.. "فيرمنيو" غير راضٍ عن تواجده بالأهلي ويبحث الانتقال لنادٍ سعودي آخر

وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن فيرمنيو يقترب من الرحيل عن الأهلي، وأن مسؤولي النادي يفكرون في بيع عقده في يناير؛ حيث يُعد أحد أعلى اللاعبين أجرًا في السعودية، ولكنه لم يقدم الأداء المأمول منه.