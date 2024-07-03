بطاقتان لنصف النهائي بأمم أوروبا بين نجوم دوري روشن السعودي

وسجل نجوم دوري روشن السعودي 3 أهداف في الدور السابق، منها هدف من ركلة ترجيحية نفذها قائد النصر والبرتغال رونالدو في اللقاء الذي احتكم لركلات الترجيح أمام سلوفينيا، إضافة إلى الثنائية التهديفية للتركي مدافع الأهلي ميريح ديميرال، التي قادت منتخب بلاده للعبور أمام النمسا بنتيجة 2-1، ونال إثر دوره الكبير جائزة رجل المباراة، ولاسيما مع وجوده لاعبًا مدافعًا على قائمة الفريق.