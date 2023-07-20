نورمندي الفرنسية تستضيف إعداد الفريق السعودي لأولمبياد وبارأولمبياد باريس 2024

وتأتي هذه الخطوة ضمن مراحل الإعداد المبكّرة لتلبية كافة سبل النجاح والتطوير للفريق السعودي، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة التمارين والدخول إلى الأجواء الأولمبية قبل بداية المنافسات، إضافة إلى ترسيخ القيم الأولمبية بين مواطني المنطقة والرياضيين السعوديين، وتبادل الثقافات بين الشعبين السعودي والفرنسي.