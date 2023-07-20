نورمندي الفرنسية تستضيف إعداد الفريق السعودي لأولمبياد وبارأولمبياد باريس 2024

وقّع نائبُ رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأميرُ فهد بن جلوي؛ عقدَ استضافة مدينة نورمندي الفرنسية للمعسكر الإعدادي لفريق السعودية المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، بحضور الرئيس التنفيذي لبرنامج رياضيي النخبة مات فيڤيير، وفضيلة بن عمارة نائبة عمدة مدينة ڤال دوغويّ الفرنسية، وعدد من المسؤولين الفرنسيين.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مراحل الإعداد المبكّرة لتلبية كافة سبل النجاح والتطوير للفريق السعودي، وتوفير بيئة مناسبة لممارسة التمارين والدخول إلى الأجواء الأولمبية قبل بداية المنافسات، إضافة إلى ترسيخ القيم الأولمبية بين مواطني المنطقة والرياضيين السعوديين، وتبادل الثقافات بين الشعبين السعودي والفرنسي.
وكان "بن جلوي" قد اطّلع على المنشآت الرياضية المتنوعة بالمدينة؛ حيث أشاد بجاهزيتها وما تشتمل عليه من مرافق وتقنية رياضية متطورة.
يذكر أن فريق المنتخب السعودي للفروسية لقفز الحواجز، والمكون من رمزي الدهامي وعبدالله الشربتلي وخالد المبطي وعبدالرحمن الراجحي؛ قد أعلنوا تأهلهم للأولمبياد الباريسي فبراير الماضي، إضافة إلى لاعبي المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي وحسن دوشي.
هذا وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثالثة والثلاثين بداية من الـ26 يوليو وحتى الحادي عشر من أغسطس عام 2024م، بمشاركة حوالي أكثر من 10 آلآف رياضي ورياضية يمثلون أكثر من 200 دولة.