أخضر الناشئين يودع كأس العالم .. بعد الخسارة أمام مالي

ودع المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم كأس العالم ، بعد الخسارة أمام نظيره المالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، لحساب آخر جولات المجموعة الـ 12 بكأس العالم للناشئين.
وافتتح المنتخب المالي التسجيل عن طريق لاعبه ريموند بومبا عند الدقيقة 61 الذي استغل عرضية من داخل منطقة الجزاء، وسجل الكرة من لسمة واحدة داخل الشباك.
وضاعف المنتخب المالي النتيجة بالهدف الثاني عن طريق لاعبه ابراهيم دياكيت عند الدقيقة 67، مستغلا خطأ دفاعي وانفراد بمرمى الأخضر.
بهذه النتيجة احتل الأخضر المركز الثالث في المجموعة برصيد 3 نقاط ليغادر البطولة من دور المجموعات.