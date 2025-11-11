أخضر الناشئين يودع كأس العالم .. بعد الخسارة أمام مالي

ودع المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم كأس العالم ، بعد الخسارة أمام نظيره المالي بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، لحساب آخر جولات المجموعة الـ 12 بكأس العالم للناشئين.