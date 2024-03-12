بعد احتفاظ الهلال للنسخة السابقة .. الاتحاد السعودي يدشن النسخة الجديدة من كأس خادم الحرمين الشريفين

ويأتي تدشين النسخة الجديدة من الكأس نظرًا لاحتفاظ نادي الهلال بالنسخة السابقة بعد فوزه باللقب العام الماضي، وهي المرة الرابعة التي يتوج فيها بطلاً للنسخة ذاتها (2015، 2017، 2020، 2023)، حيث تنص الفقرة 4 من المادة 27 من اللائحة التنظيمية لمسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، على أحقية النادي الذي يفوز بالكأس ثلاث مرات متتالية، أو أربع مرات متفرقة امتلاك النسخة.