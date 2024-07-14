التعادل يخيم على أولى مباريات النصر في معسكره بالبرتغال

خيم التعادل الإيجابي على أولى مواجهات فريق النصر في معسكره الإعدادي الخارجي المقام حالياً في البرتغال بهدف لهدف أمام فريق لوليتانو دي سي من الدرجة البرتغالية الرابعة.
هدف النصر الوحيد سجله اللاعب محمد مران مطلع الشوط الثاني مستغلاً تمريرة بينية من النجم السنغالي ساديو ماني لم يتوانَ في إيداعها الشباك وذلك في الدقيقة 52.
دخل المدرب البرتغالي لويس كاسترو المباراة بتشكيلة مؤلفة من:
أمين بخاري (حراسة المرمى)، عبدالعزيز الفرج، علي لاجامي، مختار علي، عبدالله مادو، عواد أمان، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، سعد حقوي، محمد مران، ساديو ماني.
الجدير ذكره أن فريق النصر يقيم معسكره على مرحلتين؛ الأولى في البرتغال، ثم يغادر إلى إسبانيا لإجراء المرحلة الثانية الأخيرة، قبل أن يعود إلى الرياض في الثامن من أغسطس المقبل.