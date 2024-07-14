التعادل يخيم على أولى مباريات النصر في معسكره بالبرتغال

الجدير ذكره أن فريق النصر يقيم معسكره على مرحلتين؛ الأولى في البرتغال، ثم يغادر إلى إسبانيا لإجراء المرحلة الثانية الأخيرة، قبل أن يعود إلى الرياض في الثامن من أغسطس المقبل.