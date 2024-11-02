"أخضر الصالات" يواجه هولندا ضمن أيام الفيفا الدولية FIFA Days لكرة قدم الصالات

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، الإسباني أندريو بلازا، قائمة اللاعبين المستدعين لمواجهة منتخب هولندا وديًّا (مرتين) في مدينة الدمام، وذلك يومَي الخامس والسادس من شهر نوفمبر الجاري، ضمن أيام الفيفا الدولية FIFA Days لكرة قدم الصالات.
وضمت القائمة التي أعلنها الجهاز الفني 15 لاعبًا، هم: حمود الدهان ومهدي آل حرقان ونواف عروان وفهد الرديني وعبدالله مغربي وعبدالله الدوسري وعبدالله العقيلي ومحسن فقيهي وصالح القرني وفرحان الأسمري وإيهاب أحمد وعبدالملك مارديني وراكان النصار ويحيى عجي وصالح الهوساوي.
هذا، وسيبدأ "أخضر الصالات" غدًا الأحد في مدينة الدمام تدريباته استعدادًا لمباراتَيْ منتخب هولندا وديًّا ضمن أيام الفيفا الدولية FIFA Days لكرة قدم الصالات.