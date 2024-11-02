"أخضر الصالات" يواجه هولندا ضمن أيام الفيفا الدولية FIFA Days لكرة قدم الصالات

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، الإسباني أندريو بلازا، قائمة اللاعبين المستدعين لمواجهة منتخب هولندا وديًّا (مرتين) في مدينة الدمام، وذلك يومَي الخامس والسادس من شهر نوفمبر الجاري، ضمن أيام الفيفا الدولية FIFA Days لكرة قدم الصالات.