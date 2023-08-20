الأخضر يواجه سوريا.. 4 مواجهات مرتقبة في دور الثمانية لبطولة غرب آسيا للطائرة

وفي بقية لقاءات الدور ربع نهائي يلتقي الإمارات مع لبنان عند الساعة الـ2 ظهرًا، ويلعب الكويت مع الأردن عند الساعة الـ4 عصرًا، وتختتم المباريات بمواجهة البحرين مع قطر عند الساعة الـ8 مساءً.