الأخضر يواجه سوريا.. 4 مواجهات مرتقبة في دور الثمانية لبطولة غرب آسيا للطائرة

تنطلق، غدًا الاثنين، منافسات دور ربع النهائي لبطولة غرب آسيا للكرة الطائرة "19 سنة" على صالة وزارة الرياضة في عروس البحر الأحمر بمحافظة جدة، وستقام أربع مباريات، سيتأهل الفائز للدور النصف النهائي.
ويخوض المنتخب السعودي مباراته مع المنتخب السوري 6 مساء، وقد استعدّ الأخضر بعد أن أجرى مرانه الأخير على صالة وزارة الرياضة بمشاركة جميع اللاعبين.
وفي بقية لقاءات الدور ربع نهائي يلتقي الإمارات مع لبنان عند الساعة الـ2 ظهرًا، ويلعب الكويت مع الأردن عند الساعة الـ4 عصرًا، وتختتم المباريات بمواجهة البحرين مع قطر عند الساعة الـ8 مساءً.