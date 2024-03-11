محترفو النصر و"النجار" يطيحان بآمال الفريق في "الآسيوية" ويُهديان التأهل للعين

ونجح النصر في تعديل النتيجة عن طريق اللاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة الـ45+5 قبل أن يضيف الأصفر الهدف الثاني في الدقيقة الـ51 عن طريق خالد عيسى "حارس العين" بالخطأ في مرماه، ثم يضيف تيليس الهدف الثالث في الدقيقة الـ72.