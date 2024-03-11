محترفو النصر و"النجار" يطيحان بآمال الفريق في "الآسيوية" ويُهديان التأهل للعين

تأهَّل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين الإماراتي للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا؛ وذلك عقب تغلبه على النصر في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على ملعب الأول بارك.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مباريات إياب الدور ربع النهائي من المسابقة بفوز العين بركلات الترجيح عقب التعادل في إجمالي المباراتين (الذهاب والإياب) بنتيجة 4/ 4.
أهداف المباراة سجلها سفيان رحيمي للعين في الدقيقة الـ28 قبل أن يضيف اللاعب نفسه الهدف الثاني في الدقيقة الـ45.
ونجح النصر في تعديل النتيجة عن طريق اللاعب عبدالرحمن غريب في الدقيقة الـ45+5 قبل أن يضيف الأصفر الهدف الثاني في الدقيقة الـ51 عن طريق خالد عيسى "حارس العين" بالخطأ في مرماه، ثم يضيف تيليس الهدف الثالث في الدقيقة الـ72.
واحتكم الفريقان للأشواط الإضافية، ومن خطأ فادح لحارس النصر راغد النجار يسجل سلطان الشامسي هدف العين الرابع في إجمالي المباراتين في الدقيقة الـ103، ثم يتعادل للنصر رونالدو في الدقيقة الـ118 من ركلة جزاء.
واحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي حسمت التأهل لصالح العين عقب إهدار محترفو النصر "بروزوفيتش وتيليس وأوتافيو" ركلات الترجيح.
يُذكر أن المباراة شهدت بطاقة حمراء للاعب النصر أيمن يحيى بعد الرجوع لتقنية الـVAR في الدقيقة الـ97.
وبتلك النتيجة ينتظر العين الإماراتي الفائز في مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد؛ لتحديد الطرف الثاني في مباراة نصف النهائي بالمسابقة.