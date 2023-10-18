في البطولة العربية الـ 13 للقوس والسهم.. "العلوي" يتوج بالذهبية.. والأخضر بطلًا للقوس المركب

تُوج لاعب المنتخب السعودي للسهام منصور العلوي بالميدالية الذهبية في البطولة العربية الـ 13 المفتوحة للقوس والسهم، التي اختتمت أمس في الرياض ونظمها الاتحاد السعودي للسهام في الملعب الرياضي بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.
وجاء تحقيق "العلوي" للذهب بفوزه في نهائي منافسات القوس الأولمبي على الجزائري ناصر نزيم، الذي نال الفضية، وجاءت الميدالية البرونزية من نصيب رامي الأخضر عبدالرحمن الموسى.
وحقق المنتخب السعودي "رجال" المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات القوس المركب، وحل ثانيًا المنتخب العراقي ونال الفضية، وبالمركز الثالث جاء المنتخب الكويتي محققاُ البرونزية، والمنتخب القطري في المركز الرابع.
وفي منافسات القوس المركب "سيدات"، حل المنتخب السعودي بالمركز الرابع، فيما توج المنتخب العراقي بالذهب، وثانيًا المنتخب الإماراتي، وبالمركز الثالث قطر، فيما توج المنتخب العراقي بذهبية منافسات القوس المركب "مختلط"، وحل ثانيًا المنتخب الإماراتي، وبالمركز الثالث مصر، ورابعًا الكويت.
وفي منافسات الفردي للقوس المركب "سيدات"، نالت العراقية فاطمة المشهداني الميدالية الذهبية، وحققت الفضية الإماراتية آمنة العوضي، وبالمركز الثالث الكويتية حنان المياس، وبالمركز الرابع الإماراتية جومانة النجار، فيما توج الكويتي عبدالله مال الله بذهبية منافسات القوس المركب "فردي" للرجال، ونال الفضية المصري أحمد فخري، وحقق البرونزية العراقي محمد الكعبي، ورابعًا السعودي عبدالعزيز الروضان.
يُذكر أن البطولة شارك فيها أكثر من 120 راميًا يمثلون 18 دولة عربية وشملت الفئات المشاركة في البطولة القوس الأولمبي رجال فردي وسيدات فردي ورجال فرق وسيدات فرق وفرق مختلطة، وأيضا القوس المركب ويضم رجال فردي وسيدات فردي ورجال فرق وسيدات فرق وفرق مختلطة.