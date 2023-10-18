في البطولة العربية الـ 13 للقوس والسهم.. "العلوي" يتوج بالذهبية.. والأخضر بطلًا للقوس المركب

وفي منافسات القوس المركب "سيدات"، حل المنتخب السعودي بالمركز الرابع، فيما توج المنتخب العراقي بالذهب، وثانيًا المنتخب الإماراتي، وبالمركز الثالث قطر، فيما توج المنتخب العراقي بذهبية منافسات القوس المركب "مختلط"، وحل ثانيًا المنتخب الإماراتي، وبالمركز الثالث مصر، ورابعًا الكويت.