"نزلة برد" تغيّب "الحمدان" عن تدريب الأخضر قبل مواجهة العراق

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم (السبت)، برنامجه التدريبي استعدادًا لمواجهة منتخب العراق يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات المجموعة الثانية من الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية، تحت إشراف المدير الفني إيرڤي رينارد، حيث بدأت الحصة بتمارين الإحماء، تلتها تمارين الاستحواذ والتكتيك، قبل أن تُختتم بتقسيمة بين مجموعتين على كامل مساحة الملعب، وتمارين الإطالة في الختام.
وعلى صعيد متصل، غاب اللاعب عبدالله الحمدان عن التدريبات بسبب تعرضه لنزلة برد حالت دون مشاركته في الحصة التدريبية.
من جهة أخرى، يواصل المنتخب السعودي برنامجه الإعدادي مساء غدٍ (الأحد) بحصة تدريبية مغلقة تُقام عند الساعة السابعة مساءً على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية.