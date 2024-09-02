لمواجهة إندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم .. الأخضر يرفع استعداده

واصل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، مساء اليوم الاثنين، برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في محافظة "جدة"، استعدادًا لمواجهة منتخب إندونيسيا يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.