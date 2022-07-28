فسخ الزمالك لعقد التونسي حمدي النقاز يثير الجدل في المملكة

وأثار هذا البيان الصادر عن نادي الزمالك الجدل حول قانونية مشاركة النقاز مع فريق أهلي جدة خلال الموسم الماضي بعد أن وقع معه خارج فترات التسجيل بصفته لاعبًا حرًا، وهو ما احتج ضده فريق الهلال بكونه لاعبًا غير حر ومرتبطًا بعقد مع ناديه، إلا أن الاحتجاج تم رفضه في نوفمبر الماضي.