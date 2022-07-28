فسخ الزمالك لعقد التونسي حمدي النقاز يثير الجدل في المملكة

أعلن نادي الزمالك المصري يوم الخميس فسخ عقد التونسي حمدي النقاز الظهير الأيمن للفريق الكروي الأول بالتراضي بعد الاتفاق مع اللاعب على كل التفاصيل.
وأوضح المشرف العام على الكرة بالنادي أن النقاز سيقوم برد جميع المبالغ التي حصل عليها من الزمالك أثناء تولي اللجنة المؤقتة إدارة النادي بعد أن تنازلت اللجنة عن الحكم الصادر لصالح الزمالك من المحكمة الرياضية الدولية للفريق منتصف الموسم الماضي.
وشدد أمير مرتضى منصور على أن الزمالك سيقوم بالتنازل عن الحكم الصادر لصالحه ضد النقاز بعد سداده المبلغ المستحق وفسخ عقده مع النادي للموسمين القادمين، والبالغة قيمته مليونًا و900 ألف دولار.
وأثار هذا البيان الصادر عن نادي الزمالك الجدل حول قانونية مشاركة النقاز مع فريق أهلي جدة خلال الموسم الماضي بعد أن وقع معه خارج فترات التسجيل بصفته لاعبًا حرًا، وهو ما احتج ضده فريق الهلال بكونه لاعبًا غير حر ومرتبطًا بعقد مع ناديه، إلا أن الاحتجاج تم رفضه في نوفمبر الماضي.
حيث كشفت مصادر إعلامية أن إدارة نادي الفيصلي، بدأت بتفعيل المادة 157 من لائحة الانضباط، بعد ظهور دليل جديد في قضية اللاعب التونسي، والتي سبق للنادي رفع احتجاج ضد مشاركته مع فريقه السابق الأهلي.
وأوضحت المصادر أن رئيس النادي فهد المدلج بدأ بالبحث عن ثغرة قانونية في موضوع النقاز للحصول على النقاط الثلاث في مباراته مع الأهلي بالدوري، والتي ستعيد الفريق إلى دوري المحترفين في حال الحصول عليها.
وكان الأهلي أعلن تعاقده مع التونسي النقاز مطلع شهر أكتوبر الماضي، في صفقة تمتد إلى نهاية الموسم الرياضي في صفقة انتقال حر، واستفادت إدارة النادي من مادة في نظام الاحتراف، بعد تقديم التقارير الطبية التي تفيد بأن اللاعب يعاني بسبب إصابة مزمنة، ولكن النادي قرر بشكل سريع التفريط في خدماته من طرف واحد..
وكان أهلي جدة قرر فسخ تعاقده مع الظهير التونسي من جانب واحد عقب ظهوره بمستوى متواضع مع الفريق في النصف الأول من الموسم المنقضي، ما دفع النقاز في شهر فبراير الماضي إلى التقدم بشكوى ضد الأهلي.