تقارير صحفية: المغربي منير الحدادي يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

أكّدت تقارير صحفية اقتراب انضمام المغربي منير الحدادي، لاعب لاس بالماس الإسباني إلى اللعب بالدوري السعودي خلال الفترة المقبلة.
وأفادت صحيفة "le360" أنه من الممكن أن يغادر اللاعب المغربي، أوروبا للانضمام إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما أصبح محط اهتمام عديدٍ من الأندية السعودية.
وأشارت إلى أن هناك تقدماً في المفاوضات بين اللاعب المغربي والفرق السعودية، دون الكشف عن هوية هذه الأندية، مما يشير بقوة إلى رغبة اللاعب في مغادرة إسبانيا للوصول إلى السعودية.
وانضم منير الحدادي البالغ من العمر 28 عاماً، إلى لاس بالماس الإسباني في يوليو الماضي مجاناً، بعد نهاية عقده مع خيتافي، وتبلغ القيمة السوقية للاعب نحو مليونَي يورو.
وسبق للاعب الجناح الأيمن اللعب لعديد من الأندية الأوروبية أبرزها إشبيلية، وفالنسيا، وبرشلونة، وديبورتيفو ألافيس (إعارة)، كما يلعب للمنتخب المغربي منذ 2021.