تقارير صحفية: المغربي منير الحدادي يقترب من الانتقال إلى الدوري السعودي

وأشارت إلى أن هناك تقدماً في المفاوضات بين اللاعب المغربي والفرق السعودية، دون الكشف عن هوية هذه الأندية، مما يشير بقوة إلى رغبة اللاعب في مغادرة إسبانيا للوصول إلى السعودية.