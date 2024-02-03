أندية سعودية تنافس أندية الدوري الإنجليزي للتعاقد مع رافينيا مهاجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية عن تنافس الأندية السعودية مع أندية الدوري الإنجليزي للتعاقد مع البرازيلي رافينيا، مهاجم برشلونة، خلال الموسم الصيفي المقبل.
ووفقًا لما أفاد به الصحفي التركي "أكرم كونور" فإن الأندية السعودية وأندية الدوري الإنجليزي تتجه لكسب خدمات جناح برشلونة رافينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية في وقت سابق أن الهلال كانت لديه الرغبة في ضم رافينيا للدوري السعودي، بعد إصابة نيمار في بداية الموسم.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن ناديي النصر والأهلي قد أبديا اهتمامهما باللاعب البرازيلي الصيف الماضي، ولكن اللاعب كان يرغب في البقاء واللعب مع برشلونة.
وكان رافينيا البالغ من العمر 27 عامًا، انضم إلى برشلونة الصيف الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2021، كما سبق له تمثيل عدة أندية أبرزها: أفاي، فيتوريا دي غيماريش، سبورتينغ لشبونة، إستاد رين .