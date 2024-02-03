أندية سعودية تنافس أندية الدوري الإنجليزي للتعاقد مع رافينيا مهاجم برشلونة

وكان رافينيا البالغ من العمر 27 عامًا، انضم إلى برشلونة الصيف الماضي، قادمًا من ليدز يونايتد الإنجليزي، كما يلعب للمنتخب البرازيلي منذ 2021، كما سبق له تمثيل عدة أندية أبرزها: أفاي، فيتوريا دي غيماريش، سبورتينغ لشبونة، إستاد رين .