تجاوز عُمان بهدفين.. المنتخب اليمني الشاب إلى نهائي بطولة كأس الخليج

تأهل المنتخب اليمني تحت 19 عامًا لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا، بعدما تجاوز نظيره العماني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن نصف النهائي، بقيادة الحكم القطري محمد الشريف.