تجاوز عُمان بهدفين.. المنتخب اليمني الشاب إلى نهائي بطولة كأس الخليج

تأهل المنتخب اليمني تحت 19 عامًا لكرة القدم إلى نهائي بطولة كأس الخليج للمنتخبات تحت 20 عامًا، بعدما تجاوز نظيره العماني بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها، ضمن نصف النهائي، بقيادة الحكم القطري محمد الشريف.
وسجل محمد الرواني هدف اليمن الأول في الدقيقة 45، بعد فاصل مهاري من المراوغة، فيما أضاف زيد علي الهدف الثاني في الدقيقة 90+8 من الوقت بدل الضائع.
وشهد اللقاء إثارة كبيرة، حيث تصدى الحارس العُماني مؤمن الصولي لركلة جزاء يمنية، بينما تألق الحارس اليمني وضاح أحمد في التصدي لركلة جزاء عمانية، ليحافظ على نظافة شباكه.
وبهذا الفوز، ضرب المنتخب اليمني موعدًا مع شقيقه السعودي في نهائي مرتقب يجمع المنتخبين في صراع على لقب البطولة الخليجية.