الهلال يقدم عرضًا للتعاقد مع سيرجيو راموس

وأفاد الموقع بأن اللاعب الإسباني الذي أعلن ناديه بالأمس رحيله، قد يغادر أوروبا لأول مرة في مسيرته، حيث إن الهلال هو الأوفر حظًا للتعاقد مع اللاعب.

وانتهى الموسم الكروي من دوري روشن السعودي للمحترفين بوقوع الهلال بالمركز الثالث برصيد 59 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الاتحاد (صاحب اللقب).