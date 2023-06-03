الهلال يقدم عرضًا للتعاقد مع سيرجيو راموس

كشف موقع "sportskeeda" عن تقديم الهلال عرضًا ضخمًا للتعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي بنهاية الموسم الجاري .
وقال الموقع وفقًا لـ"Defensacentral" الإسباني إن الهلال قدم عرضًا للتعاقد مع راموس بقيمة 30 مليون يورو سنويًا، مشيرًا إلى أن النصر أيضًا مهتم بالتعاقد مع اللاعب الإسباني .
وأفاد الموقع بأن اللاعب الإسباني الذي أعلن ناديه بالأمس رحيله، قد يغادر أوروبا لأول مرة في مسيرته، حيث إن الهلال هو الأوفر حظًا للتعاقد مع اللاعب.
وانتهى الموسم الكروي من دوري روشن السعودي للمحترفين بوقوع الهلال بالمركز الثالث برصيد 59 نقطة، وبفارق 13 نقطة عن الاتحاد (صاحب اللقب).