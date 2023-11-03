رياضة

دوري روشن السعودي للمحترفين: النصر يلتقي الخليج.. وأبها في مواجهة الأخدود

الاتفاق يدشن ملعبه الجديد اليوم
دوري روشن السعودي للمحترفين: النصر يلتقي الخليج.. وأبها في مواجهة الأخدود

تستكمل اليوم السبت باقي مباريات الجولة الـ12 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين حيث تقام 3 مباريات على النحو التالي:

أبها - الأخدود

تقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة الـ6 مساءً بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

يدخل أبها المباراة وهو بالمركز الـ15 ولديه 10 نقاط، بينما يشارك الأخدود باللقاء وهو يمتلك 7 نقاط ويحتل المركز الـ16.

الاتفاق - الرائد

ينطلق اللقاء بين الفريقين في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب نادي الاتفاق الجديد بالدمام.

يشارك الاتفاق باللقاء وهو يحتل المركز السابع، ولديه 20 نقطة، في حين يقع الرائد بالمركز الـ18 (الأخير)، ولديه 5 نقاط.

يذكر أن الاتفاق سيدشن ملعبه الجديد في مباراة اليوم.

النصر - الخليج

يستضيف النصر نظيره الخليج في تمام الساعة الـ9 مساءً أيضاً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأول بارك في الرياض.

يدخل النصر المواجهة وهو يحتل وصافة ترتيب جدول دوري روشن السعودي للمحترفين، ولديه 25 نقطة، بينما يأتي الخليج بالمركز الـ14، ويمتلك 10 نقاط.

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